В Южной Корее провели опрос на тему инвестиций

Сеул, , 19:15 — REGNUM В 2019 году состоятельные жители Южной Кореи будут инвестировать в иностранные облигации, сообщает YTN с ссылкой на представителей компании Samsung Securities.

6 февраля компания Samsung Securities Co. опубликовала результаты опроса, проведенного среди 1077 клиентов компании с активами более 100 млн вон (~$89,325).

В результате данного опроса 40% респондентов сообщили, что инвестируют в зарубежные облигации. После чего были акции американских компаний (17,1%), сырье (16,1%), акции развивающихся рынков (12,9%), а также акции местных компаний (9,7%).

32,3% респондентов сообщили, что предпочтут среди безопасных активов, долларовые облигации, 18,4% — долларовые депозиты и 13,4% — акции США.

Кроме того, 32,3% респондентов сообщили, что ожидают 3−5% дохода от инвестиций в 2019 году, 24,9% респондентов ожидают 5−7% дохода, 17,1% респондентов — менее 3% прибыли, 11,5% респондентов — 7−10% дохода и 10,6% опрошенных сообщили, что ожидают 10% прибыли от инвестиций.