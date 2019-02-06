В Костромской области обновят 3 светофора

Кострома, , 18:13 — REGNUM В Шарье Костромской области модернизируют 3 светофора, сообщает областное телевидение «Русь». На данные цели будет потрачено 800 тысяч рублей.

В светофорах заменят старые ламповые модули на светодиодные, которые будут ярче светить и дольше прослужат. Также в них установят узлы учета потребляемой энергии и контроллеры, которые управляют режимом работы светофоров.

ИА REGNUM напоминает, что в Костроме в текущем году хотят заменить дорожные контроллеры. Новые светофорные модули с GPRS-модемами, смогут обеспечить режим «зеленая волна» для транспортного потока, которым можно будет управлять вручную. Также с начала 2019 года в регионе обещают создать новое подразделение, которое займётся организацией управления дорожного движения и строительства новых дорог.

По словам главы городской администрации Алексея Смирнова, компания «Безопасные дороги Костромской области» приступит к реализации проекта автоматической системы управления дорожным движением, совмещенной с системой фото‑ и видеофиксации нарушений.

«Предполагается, что пилотным станет перекрёсток улиц Советской и Титова. Инвестор модернизирует светофорный объект, установит оборудование контроля дорожной обстановки и выведет сигнал в Центр управления дорожным движением. Затраты составят около 10 миллионов рублей», — сообщает пресс-служба.

Глава региона Сергей Ситников отметил, что если «эти идеи не сверхзатратные, их можно реализовать».