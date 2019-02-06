Фондовый рынок США разочарован посланием Трампа

Нью-Йорк, США, , 17:57 — REGNUM Вчерашнее послание президента США Дональда Трампа «О положении страны» (State of the Union address) не добавило оптимизма на Уолл-стрит, 6 февраля передает агентство Reuters.

На открытии рынка индекс Dow Jones снизился на 39,95 пункта (0,16%), до 25 371,57 пункта, индекс S&P 500 снизился на 2,65 пункта (0,10%), до 2735,05 пункта, индекс Nasdaq снизился на 1,64 пункта (0,02%), до 7400,44 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля фондовый рынок США рос на волне ожидания послания Трампа, однако само послание «О положении в стране» инвесторов разочаровало: в нем не прозвучало инициатив в области экономической политики.

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