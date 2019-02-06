В Южной Корее используют лишь 65,9% атомных электростанций

Сеул, , 19:07 — REGNUM Коэффициент использования атомных электростанций в Южной Корее в 2018 году составил 65,9%, что является самым низким показателем с 1981 года. Об этом сообщает The Korean Economic Daily с ссылкой на представителей компании Korea Hydro & Nuclear Power.

Известно, что коэффициент использования атомных электростанций снижается третий год подряд. В 2015 году данный показатель равнялся 85,3%, в 2016 году он упал до 79,1%, в 2017 году до 71,2%.

Согласно информационному источнику, причина снижения заключается в том, что на многих атомных электростанциях были обнаружены трещины в бетоне и коррозия на железных конструкциях.

Согласно графику технического обслуживания, опубликованного на веб-сайте Korea Hydro & Nuclear Power, общее количество дней технического обслуживания 23 атомных электростанций по всей стране в 2019 году составит 1422 дня. В 2018 году, на тех. работы было выделено 2823 дня.

Как сообщили представители компании Korea Hydro & Nuclear Power, выработка атомной энергии в 2015 году достигла пика — 164 тыс ГВт·ч, однако к 2017 году выработка энергии сократилась до 148 тыс ГВт·ч.