Ленобласть хочет привлечь инвестиций на 100 млрд рублей на форуме в Сочи

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 17:53 — REGNUM Ленинградская область рассчитывает подписать соглашения о привлечении инвестиций на сумму свыше 100 млрд рублей в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи 14−15 февраля 2019 года.

Регион представит на форуме делегация во главе с губернатором Александром Дрозденко, сообщили 6 февраля в пресс-службе главы Ленобласти.

«Ленинградская область традиционно будет одним из самых активных участников форума в Сочи, и мы в очередной раз подтвердим, что наш регион — инвестиционно привлекателен. Предварительно сумма соглашений по инвестициям в региональную экономику превысит 100 млрд рублей, но по опыту прошлых лет могу сказать, что эта цифра не окончательная, и с некоторыми инвесторами договоренности будут достигнуты в оставшиеся до форума дни», — заявил Александр Дрозденко.

На данный момент запланировано подписание подписание соглашений о сотрудничестве между правительством Ленинградской области и рядом крупных компаний, в числе которых АО «Филип Моррис Ижора», ЗАО «Капри», «Ультрамар», АО «Ленпромтранспроект» и другие.

На форуме в Сочи будет заключено соглашение о создании в Ленобласти промышленного кластера лесоперерабатывающей промышленности. Первым предприятием кластера станет АО «Смерфит Каппа Санкт-Петербург».

Ленинградская область представит на своем стенде транспортно-логистический комплекс, пищевую промышленность региона, а также производимую в регионе продукцию компаний пищевой промышленности: «Якобс», «Орими Трейд», ГК «Галактика».

»На интерактивной карте региона будет представлена информация о ТОСЭР «Пикалево» и индустриальных парках, истории успеха компаний, которые работают в Ленинградской области, крупнейшие реализуемые инвестиционные проекты, а также проекты создания «умных городов» в Гатчине и Сосновом Бору», — отметили в пресс-службе правительства Ленобласти.

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Власти Ленобласти рассчитывают, что участие в Российском инвестиционном форуме позволит наладить сотрудничество с потенциальными партнерами и инвесторами.

Российский инвестиционный форум проводится при участии главы правительства РФ Дмитрия Медведева. Главными направлениями дискуссий в 2019 году станут региональная политика, новая социальная повестка, деловой климат в России.

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