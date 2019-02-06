В России третий месяц подряд дорожает валидол

Москва, , 17:27 — REGNUM В России в январе зафиксирован дальнейший рост цен на валидол и другие отдельные виды медикаментов и медицинских товаров. Об этом 6 февраля сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Согласно приведённым данным, в январе валидол стал дороже на 10,5%, корвалол — на 1,8%, настойка путырника, дротаверин, аллохол, алмагель, линекс, метамизол натрия, бромгексин, супрастин, йод, перевязочные материалы — на 1,0−1,6%.

В то же время отмечено снижение цен на эссенциале форте Н на 1,1%, сульфацетамид — на 0,4%, левомеколь — на 0,3%.

В целом за январь цены на медикаменты, по оценке Росстата, выросли на 0,8%, а в годовом выражении — на 5,2%.

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Напомним, что резкий рост цен на валидол в России был зафиксирован в конце минувшего года. В ноябре и декабре цены на препарат росли примерно на 15% ежемесячно.

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