«Транзитный потенциал стран Троеморья слишком преувеличен»

Великий Новгород, , 17:01 — REGNUM Страны Восточной Европы имеют слишком завышенные ожидания от собственного транзитного значения. Об этом заявил Максим Саморуков, заместитель главного редактора Carnegie.ru, в ходе Зимней школы Центра международной и региональной политики в Великом Новгороде.

«Лидеры стран Восточной Европы ведут себя так, будто у каждой имеется по Панамскому каналу и из Китая в Западную Европу нельзя попасть никак иначе. Но путей довольно много, и чтобы их найти, достаточно знать географию. Транзитный потенциал региона ограничен и не может озолотить все страны Восточной Европы разом. Поэтому можно с уверенностью сказать, что реализовать все четыре десятка проектов, входящих в инициативу «Троеморье», не получится», — заключил эксперт.

Напомним, «Троеморье» — проект неформального объединения государств, находящихся между Балтийским, Черным и Адриатическим морями: Польши, Австрии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии, Румынии, Словакии, Словении и Венгрии.

По мнению Максима Саморукова, ожидать от «Троеморья» дисциплинирующего эффекта не приходится, так как регион не под силу консолидировать даже Евросоюзу и НАТО.

«Страны Центральной и Восточной Европы не могут проводить единую политику в отношении России из-за различного исторического опыта и современных интересов. И преодолеть такую историческую инерцию очень непросто — особенно в регионе, где политические решения до сих пор могут приниматься на основе событий времен Второй мировой войны», — добавил Максим Саморуков.

Однако, по мнению эксперта, актуализация «Инициативы трех морей» все же возможна — если Россия начнет усиленно сопротивляться попыткам стран Центральной и Восточной Европы диверсифицировать поставки энергии. России следует отказаться от этой политики и держаться официальной позиции: подтверждать свои конкурентные преимущества перед американским и катарским СПГ, норвежскими газопроводными поставками.

Читайте ранее в этом сюжете: Отношения России и стран Центральной и Восточной Европы обсудят в Новгороде