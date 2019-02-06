Росстат оценил рост цен на бензин в России в январе

Москва, , 16:59 — REGNUM Цены на автомобильный бензин в России в январе 2019 года выросли на 0,8%, а в годовом выражении на 9,8%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики.

Дизельное топливо в январе, по оценке Росстата, подорожало на 1,6%.

Сообщается также, что за неделю с 29 января по 4 февраля цены на бензин «практически не изменились», а на дизельное топливо — снизились на 0,1%.

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