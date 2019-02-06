Инфляция в России в январе составила 1%

Москва, , 16:53 — REGNUM Потребительские цены в России за январь 2019 года выросли в среднем на 1,0%, а к январю 2018 года — на 5,0%. Такие данные приводит 6 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Сообщается, что в 13 субъектах Федерации рост цен составил 1,3% и более. Наиболее заметный прирост цен (на 1,4−1,6%) зафиксирован в Карачаево-Черкесии, Хабаровском крае, Брянской и Волгоградской областях, что обусловлено повышением цен на продовольственные товары и тарифов на услуги в этих регионах.

В Москве потребительские цены за месяц выросли на 1,0%, в Санкт-Петербурге — на 1,1%.

В целом по стране за месяц продовольственные товары подорожали на 1,3% (без учёта плодоовощной продукции рост составил 0,7%), непродовольственные товары — на 0,6%, услуги — на 1,1%.