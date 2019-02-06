Путин подписал закон о праве ГП проверки счета чиновников за рубежом

Москва, , 16:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий Генеральной прокуратуре право запрашивать информацию от иностранных банков о вкладах граждан РФ, не имеющих права иметь банковские счета за рубежом.

Предполагается, что Банк России вначале получит запрос от Генпрокуратуры. Затем ЦБ обратится к иностранному регулятору с запросом. После получения сведений он проинформирует Генпрокуратуру о результатах, та будет действовать в соответствии с полученными данными.

Текст документа опубликован 6 февраля на официальном сайте правовой информации.

Подписанный президентом РФ закон начнет действовать через шесть месяцев после опубликования.

Как сообщало ИА REGNUM, российское законодательство запрещает государственным чиновникам, госслужащим, депутатам Госдумы и членам Совета Федерации иметь банковские счета и вклады в зарубежных банках, владеть и использовать иностранные финансовые инструменты, включая ценные бумаги и акции иностранных юридических лиц.