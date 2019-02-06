Власти Севастополя продали по дешёвке девять заправок

Севастополь, , 16:42 — REGNUM Правительство Севастополя отдало девять государственных автозаправок в частные руки по заниженной цене. Об этом 6 февраля журналистам заявил глава бюджетной комиссии Заксобрания города Вячеслав Аксёнов.

«31 января по инициативе правительства города состоялся аукцион по продаже девяти государственных заправок, на который явился всего лишь один покупатель — «Севнефтепродукт». В результате объекты были отданы фактически за 100 миллионов рублей», — сказал Аксёнов.

По его мнению, заправки оценили исключительно по затратному методу, взяв в расчёт стоимость оборудования и работы по благоустройству.

«Однако заправка как бизнес стоит значительно больше, само место заправки стоит дорого. По расчетам специалистов, сегодня одна заправка в среднем оценивается в 50 миллионов рублей. Таким образом, ущерб городу можно легко подсчитать», — пояснил депутат.

Напомним, в конце 2017 года власти Крыма выставили на аукцион 24 АЗС украинского олигарха Игоря Коломойского, совокупная стоимость которых, по подсчётам специалистов, составляет около 600 миллионов рублей.

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