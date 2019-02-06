СКФО недополучил средства на модернизацию футбольных полей — Газзаев

Москва, , 17:08 — REGNUM Три республики Северо-Кавказского федерального округа не получили финансирование на модернизацию футбольных полей искусственного назначения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля, для разъяснения ситуации зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев («Справедливая Россия») обратился в Минспорта.

На заседании комитета депутат представил информацию по федеральному проекту «Спорт — норма жизни». По его словам, при распределении средств из федерального бюджета на реализацию этого проекта в 2019—2021 годах три региона оказались недофинансированы.

«Прекрасно, что остальные республики СКФО получили на эти цели по 40 млн рублей. Но почему Карачаево-Черкесия, Дагестан и Северная Осетия остались без этих средств», — сказал Валерий Газзаев.

Он отметил, что следует выяснить: это решение Минспорта или от правительств этих республик не поступили соответствующие заявки.

Напомним, в конце декабря 2018 года глава Минспорта Павел Колобков рассказал, что за шесть лет на финансирование спорта из федерального бюджета выделят порядка 137 млрд рублей. Средства будут направлены на создание условий по развитию массового спорта, подготовку тренеров, строительство новых спортивных объектов, оказание содействия регионов для закупки инвентаря для спортшкол и т. д. Особое внимание в 2019 году планируется уделить развитию в регионах спортивной базы по футболу и хоккею.