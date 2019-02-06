Правительство РФ служит не народу, а глобальным спекулянтам – Делягин

Москва, , 17:04 — REGNUM Само существование Фонда национального благосостояния производит впечатление тягчайшего бюджетного преступления, полагает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 6 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что объём Фонда национального благосостояния (ФНБ) за январь 2019 года сократился на 3,3%.

«Сокращение на 3% может быть вызвано колебаниями курса валют, — предположил Делягин. — Основная часть этого фонда вложена в иностранные валюты — рубль укрепился, и соответственно вложения в валюте обесценились. Плюс могли сыграть роль колебания валют относительно друг друга. Однако надо обратить внимание не на то, что объёмы ФНБ уменьшились на 3%. Это незначительная часть от неиспользуемого остатка средств на счетах федерального бюджета. Проблема в другом — само существование Фонда национального благосостояния в нынешнем виде производит впечатление тягчайшего бюджетного преступления, так как главная цель ФНБ — это покрытие дефицита Пенсионного фонда. Но правительство РФ игнорирует не только Конституцию, но и свои собственные решения».

В то же время Делягин обратил внимание на то, что РФ чудовищно недоинвестирована.

«Мы читаем о школьниках, которые падают в голодные обмороки на Кузбассе, — призвал не забывать экономист. — Причём буквально вчера прошло сообщение, что там была специальная комиссия, подтвердившая факты голодных обмороков, которые скрываются властями, и поэтому детского омбудсмена, который об этом сообщил, наказывать не будут. О том, будут ли наказывать тех, кто доводит детей до голодных обмороков, ничего не сообщалось. Подозреваю, что они получат поощрение. И это в то время, когда федеральный бюджет захлёбывается от денег. И то, что эти деньги РФ не направляются на нужды граждан РФ, а просто замораживаются, производит впечатление преступления».

Также он подчеркнул, что правительство РФ — это либералы, то есть люди, которые «истово, на религиозном уровне веруют», что государство должно служить не своему народу, а крупному глобальному финансовому капиталу, глобальным спекулянтам.

«А с точки зрения глобальных спекулянтов, развитие РФ недопустимо, — подытожил Делягин. — И когда РФ начинает зарабатывать много денег, эти деньги, чтобы не пустить их на благо России, приходится складировать. Их можно было бы ещё и украсть, но доходы увеличиваются с такой скоростью, что разворовывать их не успевают».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Минфина РФ, объём Фонда национального благосостояния (ФНБ) за январь 2019 года сократился на 3,3%. Согласно данным ведомства, по состоянию на 1 февраля объём ФНБ составил 3 трлн 903 млрд 502 млн рублей, что эквивалентно 59 млрд 556 млн долларов США.

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