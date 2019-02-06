Путин согласен с идеей освободить молодые семьи от НДФЛ при покупке жилья

Москва, , 16:36 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил идею о льготах для молодых семей при покупке единственного жилья. Соответствующее заявление Путин сделал сегодня, 6 февраля, на заседании форума «Деловая Россия».

В ходе работы форума, один из его участников предложил рассмотреть возможность исключить необходимость оплаты НДФЛ для молодых семей и смежных категорий граждан при покупке жилья.

Российский лидер эту идею одобрил, но предупредил, чтобы в этой ситуации не было никаких злоупотреблений. Также Путин напомнил, что подобный порядок действовал до 2015 года.

«Чтобы не было только всяких злоупотреблений здесь, нужно посмотреть, конечно. Но если речь идет о единственном жилье, как вы сказали, то тогда, мне кажется, это вполне обоснованное предложение, я его поддерживаю», — сказал президент России.

Напомним, что в июне 2017 года депутат из Ленинградской области Владимир Петров предложил освободить родителей от уплаты НДФЛ, пока их ребенку не исполнится один год, а для многодетных семей вообще сократить ставку НДФЛ.