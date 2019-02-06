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Volvo отзывает 167 тыс. автомобилей по всему миру

Экономика

Отзыв касается автомобилей Volvo XC 60 2018 и 2019 годов выпуска

Стокгольм, 6 февраля 2019, 16:26 — REGNUM  Шведский автопроизводитель Volvo объявил об отзыве 167 тыс. автомобилей по всему миру из-за проблем с электрической системой открывания крышки багажника, 6 февраля передает агентство Associated Press.

По словам пресс-секретаря компании Анники Бьерстаф, отзыв является «превентивной мерой безопасности» и касается автомобилей Volvo XC 60 2018 и 2019 годов выпуска.

В январе 2019 года Volvo уже отзывала около 200 тыс. дизельных автомобилей по всему миру из-за проблем с топливной системой.

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