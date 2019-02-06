67,9% руководителей крупных компаний проживают в столице Южной Кореи

Сеул, , 18:52 — REGNUM Один из трех руководителей крупных фирм Южной Кореи живет в столице, городе Сеуле, сообщает Chosun Biz.

Согласно информационному источнику, среди 619 человек, которые являются генеральными директорами 500 крупных компаний, 420 человек (67,9%) проживают в городе Сеуле. Данное исследование было проведено интернет ресурсом CEO Score.

Больше всего руководителей живет в районе Каннам — 106 человек (17,1%), затем идет район Сочхо-гу — 82 человека (13,2%), город Соннам, провинция Кёнгидо — 53 человека (8,6%), районы Юнсан-гу — 51 человек (8,2%) и Сонпха-гу — 35 человек (5,7%).

Кроме того, в провинции Кёнгидо и г. Инчхоне проживает 131 человек (21,2%), Йоннам — 38 человек (6,1%), Чхунчхон — 10 человек (1,6%), Хоннам — 8 человек (1,3%), Седжон и о. Чеджу — 5 человек (0,8%).

Кроме того, известно, что 10 человек проживают в апартаментах Apgujeong Hyundai Apt, расположенном в районе Каннам, а еще 9 человек проживают в роскошных жилых комплексах, таких как Banpo Xi Apartment и Samsung Tower Palace.