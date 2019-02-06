На снижение котировок нефти повлияли данные по запасам в США

Москва, , 16:02 — REGNUM Сегодня, 6 февраля, нефтяные котировки снижаются, и уже достигли $53 за баррель по марки WTI и $62 по марки Brent. На снижение нефтяных котировок повлияли данные по запасам нефти в США от Нефтяного института нефти (API), которые вышли выше прогнозируемых на 500 тыс. баррелей, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий экономист компании «ФинИст» Денис Лисицын.

«На повышение цен на мировом рынке нефти может повлиять заявление стран ОПЕК о желании укрепить связи с Россией и ещё девятью странами — производителями нефти, которые не входят в картель, также влияет нестабильная ситуация в Венесуэле», — пояснил эксперт.

Также сегодня выходят данные по коммерческим запасам нефти в США от Информационного агентства энергетики США, которые очень сильно влияют на движение нефтяных котировок на рынке нефти.

«Прогнозируется увеличение запасов нефти, что в свою очередь будет оказывать давление на нефтяные котировки, тогда цена на нефть марки Brent может опуститься до $60 за баррель, а по WTI может сходить до $51 за баррель», — считает Лисицын.

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