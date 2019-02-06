От «сползания вниз» рубль удержит Минфин РФ

Москва, , 15:55 — REGNUM Сегодня, 6 февраля, ожидается большой массив макростатистики по США. Крайне важные и показательные (в особенности, после вчерашнего выступления Дональда Трампа в его ежегодном послании Конгрессу) данные по ВВП, дефлятору ВВП, личным расходам и — в самом центре внимания — торговый баланс (который, как известно, является ахиллесовой пятой президентства Трампа), заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

«Рынки, в целом, скептично настроены в отношении этих цифр. И на то есть веские причины. Ещё вчера фондовые индексы, которые в первой половине дня торговались с полуторапроцентными прибавками, на фоне речи Трампа как-то подзакисли и закончили день ростом в пределах статистической погрешности. А сегодня фьючерс на S&P 500 вообще переместился в красную зону, и все рисковые активы — включая и российский рубль — не критично, но всё же продолжают дешеветь. Рубль по состоянию на 14:30 по мск уже откатился до 65,76 к доллару, стремительно приближаясь к верхней границе своего торгового канала, отметке 66», — отметил эксперт.

Между тем, от дальнейшего сползания вниз рубль в преддверии заседания ЦБ РФ по монетарной политике8 февраля могут спасти размещения очередных двух траншей ОФЗ. Минфин анонсировал предложение инвесторам федеральных облигаций суммарно на ₽35 млрд — это максимальный объём дневного предложения с начала года. В принципе, учитывая, что на текущей неделе конкурирующие эмиссии купонных облигаций Банка России не выставлялись на торги, вероятность покрытия всего объёма спроса с хорошей переподпиской — весьма высока.

«На этом фоне рубль может устоять внутри вышеупомянутого торгового канала, вернувшись к своей точке равновесия посередине него — в район 65,50. Если аукционы ОФЗ пройдут не слишком удачно, то велика вероятность ускорения приближения к верхней границе — уровню 66 рублей за доллар. Оснований для более существенной волатильности в российской валюте на данный момент нет, даже, несмотря на активность ЦБ по скупке валюты, которая пока что производится достаточно осторожно и взвешенно», — считает Рожанковский.

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