Врио липецкого губернатора в Москве отчитался об экспорте сельхозпродукции

Липецк, , 15:49 — REGNUM Врио главы Липецкой области Игорь Артамонов выступил с докладом на совещании по вопросам развития экспортного потенциала агропромышленного комплекса России, которое состоялось 5 февраля в Туле. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, в заседании приняли участие руководители Минсельхоза РФ, субъектов ЦФО, профильные министры регионов, представители сельхозпредприятий, Росагролизинга и Россельхозбанка.

Как отметил в своем докладе Игорь Артамонов, активное развитие в Липецкой области отрасли АПК привело к серьезному росту экспорта сельхозпродукции и продукции ее переработки — с 70 млн долларов в 2015 году до 324,7 млн — в 2018-м. В Липецкой области разработан региональный проект «Экспорт продукции АПК», предусматривающий увеличение производства масличных культур и рост объемов производства растительных масел соответственно на 37,4% и 53,3%.

«В 2024 году область планирует поставить на экспорт более 200 тыс. тонн подсолнечного, соевого, рапсового и льняного масла», — уточнил Игорь Артамонов. Поставки зерна в страны ближнего и дальнего зарубежья, по итогам 2018 года, составят 533,2 тыс. тонн на сумму почти 90 млн долларов.

На совещании подчеркивалось, что для развития экспорта сельскохозяйственной продукции объем поставок нужно увеличивать в среднем на 11% ежегодно. По итогам прошлого года рост экспорта в АПК Центрального федерального округа составил 16%. Для обеспечения дальнейшего роста потребуются совместные усилия органов исполнительной власти и бизнес-структур.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил на совещании, что в 2018 году больше всего экспортировалось зерно, и, по прогнозам, к 2024 году зерновые культуры сохранят свое лидерство. Второе место в структуре экспорта разделят масложировая продукция и продукция пищевой и перерабатывающей промышленности. Министр заявил, что ЦФО является драйвером развития АПК страны и на него возложены большие задачи по наращиванию экспорта сельхозпродукции.