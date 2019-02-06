Профицит торгового баланса РФ вырос в 1,6 раза в 2018 году

Москва, , 15:53 — REGNUM Положительное сальдо торгового баланса России по итогам 2018 года в 1,6 раза превысило показатель 2017 года, увеличившись с $131 млрд до $211,6 млрд. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС).

За год Россия нарастила экспорт товаров на 25,6% — до $452,1 млрд. Импорт увеличился на 5,1% — до $240,5 млрд. Внешнеторговый оборот вырос на 17,6% и составил $692,6 млрд.

В составе экспорта на топливно-энергетические товары пришлось 63,7% (в 2017 году — 59,3%), на долю металлов и металлических изделий — 9,9% (10,4%), машин и оборудования — 6,5%. В структуре импорта преобладали машины и оборудование — 47,3% и продукция химической промышленности — 18,3%.

Основную торговлю Россия вела с Китаем, Германией, Нидерландами, Италией, Турцией, США, Южной Кореей, Польшей, Японией и Францией.

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