Германия хочет спасти коммерческие компании от иностранных поглощений

Берлин, , 15:36 — REGNUM Правительство Германии не исключает возможности временного выкупа долей в ряде компаний, чтобы защитить промышленность от интересантов из Азии. Об этом во вторник, 5 февраля, заявил министр экономики Германии Питер Альтмайер, передвет Reuters.

Речь идет о выкупе европейских предприятий компаниями из Китая для получения доступа к технологиям.

«Это может зайти так далеко, что государство будет занимать временные доли в компаниях, но не для того, чтобы национализировать их и управлять ими в долгосрочной перспективе, а для того, чтобы предотвратить продажу ключевых технологий», — заявил в ходе совещания Питер Альтмайер.

Это может коснуться ключевых для страны направлений, таких как производство химикатов, оборудования, автомобилестроении, экологических технологиях, оборонной и аэрокосмической промышленности и других.

Представляя свой доклад «Национальная отраслевая стратегия до 2030 года», министр экономики отметил, что предпочтительнее, чтобы государство не вмешивалось в деятельность компаний, но, по его мнению, неравное глобальное игровое поле, возможно, потребует таких мер.

В докладе Альтмайера говорится, что разрушение промышленной базы Германии приведет к снижению уровня образования, ухудшению окружающей среды и снижению уровня жизни населения.

«Тот факт, что в Германии вряд ли появятся какие-либо новые предприятия такого масштаба, то, что происходит в мире сейчас, является поводом для беспокойства», — говорится в отчете.

Ожидается, что Европейское и немецкое законодательство о монополии и конкуренции должно будет быть пересмотрено, чтобы позволить предприятиям честно конкурировать на международном уровне.

Как отмечает издание, экономика Германии в 2018 году показала самые слабые результаты по итогам последних пяти лет. Прогнозируется, что рост сократится до 1% в 2019 году, а к 2023 году страна столкнется с дефицитом бюджета в размере около 25 млрд евро.

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