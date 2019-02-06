В Чечне построят восемь мусоросортировочных комплексов

Грозный, , 15:36 — REGNUM В 2019 году в Чечне появятся восемь мусоросортировочных комплексов. Они будут построены в семи районах республики и в городе Грозном. Объект по сортировке мусора в столице региона станет самым крупным. Он сможет обрабатывать до 200 тыс. тонн мусора в год, сообщили ИА REGNUM 6 февраля в пресс-службе главы и правительства региона.

Реализовывать проект по строительству мусоросортировочных компексов будет компания «Экомашгрупп». Она построит их на основе собственных разработок. В соответствии с договоренностью процесс будет проходить по экологически безопасной технологии.

Стоит отметить, что Чечня в настоящее время входит в число лидеров среди субъектов РФ, которые уже перешли на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Еще в 2017 году в республике были разработаны и утверждены все необходимые нормативно-правовые акты и был отобран по конкурсу региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Соглашение заключено с ООО «Оникс» на 10 лет.

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