Путин: Нацпроекты призваны обеспечить прорыв в развитии России

Москва, , 15:35 — REGNUM Национальные проекты призваны обеспечить прорыв в развитии России. Об этом сегодня, 6 февраля, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XI форума общероссийской общественной организации «Деловая Россия», сообщается на сайте Кремля.

«Нам нужен этот прорыв, это главная, основная цель, достигнув которую можно будет обеспечить поступательный, уверенный рост благосостояния граждан России», — подчеркнул Путин.

По его словам, национальные проекты должны стать стимулом для российского бизнеса, чтобы российские компании укрепляли свои позиции не только на национальном, но и на мировом рынке.

«Роль бизнеса в решении стратегических задач очень большая, если не сказать колоссальная», — отметил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании форума «Деловой России». На форум съехались более 1500 участников.

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