Вице-председатель Samsung Electronics посетил завод в Китае

Сиань, Китай, , 15:50 — REGNUM Вице-председатель компании Samsung Electronics Ли Джэён посетил фабрику по производству полупроводников, расположенную в Китае. Об этом сообщает YTN со ссылкой на представителей компании.

По их словам, 4 февраля вице-председатель прибыл на завод в городе Сиань, чтобы проверить как идут «строительные работы» и «поблагодарить сотрудников, которые работают в праздники».

Напомним, с 5 февраля во всех странах Азии празднуют новый год по лунному календарю.

Полупроводники — материалы, по удельной проводимости занимающие промежуточное место между проводниками и диэлектриками, и отличающиеся от проводников сильной зависимостью удельной проводимости от концентрации примесей, температуры и воздействия различных видов излучения. Основным свойством полупроводников является увеличение электрической проводимости с ростом температуры.