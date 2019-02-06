Среда, 6 Февраля 2019 года
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Вице-председатель Samsung Electronics посетил завод в Китае

Экономика

Представитель компании проверил как идут строительные работы

Сиань, Китай, 6 февраля 2019, 15:50 — REGNUM  Вице-председатель компании Samsung Electronics Ли Джэён посетил фабрику по производству полупроводников, расположенную в Китае. Об этом сообщает YTN со ссылкой на представителей компании.

По их словам, 4 февраля вице-председатель прибыл на завод в городе Сиань, чтобы проверить как идут «строительные работы» и «поблагодарить сотрудников, которые работают в праздники».

Напомним, с 5 февраля во всех странах Азии празднуют новый год по лунному календарю.

Полупроводники — материалы, по удельной проводимости занимающие промежуточное место между проводниками и диэлектриками, и отличающиеся от проводников сильной зависимостью удельной проводимости от концентрации примесей, температуры и воздействия различных видов излучения. Основным свойством полупроводников является увеличение электрической проводимости с ростом температуры.

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