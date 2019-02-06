От Дании ждут разрешения на строительство «Северного потока — 2»

Копенгаген, , 15:28 — REGNUM Австрийская нефтегазовая компания OMV надеется, что Дания даст разрешение на строительство трубопровода «Северный поток — 2». Получить добро от этой страны предприятие надеется до середины 2019 года. Об этом заявил член правления ОМV Манфред Ляйтнер.

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«Мы ожидаем, что в обозримом будущем Дания тоже решит дать нам это разрешение. Я бы хотел добавить, что нет никаких дедлайнов», — цитирует РИА Новости слова Ляйтнера.

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Как сообщало ИА REGNUM, трубопровод «Северный поток — 2» должен пройти по дну Балтийского моря и обеспечить транзит российского газа в Германию в обход территории Украины. Протяженность трубопровода превышает 1,2 тыс. километров, пропускная способность — 55 млрд кубометров в год. Общая стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд. Как уточнил финансовый директор компании Nord Stream 2 AG Пол Коркоран, прокладка первой нитки газопровода «Северный поток — 2» будет окончена в ноябре 2019 года, вторая нитка — до конца текущего года.

На сегодня разрешение на строительство трубопровода получено от Германии, Финляндии и Швеции. Осталось получить разрешение только от Дании.