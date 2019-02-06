Проблемы с рулевым управлением Fiat привели к отзыву 882 тыс. автомобилей

Вашингтон, , 15:26 — REGNUM Из-за проблем с управлением концерн Fiat Chrysler отзывает 882 тысячи автомобилей. Об этом 6 февраля сообщается на сайте Carsweek.ru.

Отмечается, в пикапах сразу трех моделей обнаружена неисправность в рулевом управлении. Данная неполадка привела к восьми ДТП. Одна из аварий привела к травмам.

В итоге компании пришлось отозвать Ram 1500 — 222 тысячи машин, Ram 2500 и Ram 3500 в количестве 660 тысяч штук.

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