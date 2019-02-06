Слухи о подорожании в РФ хлеба на 20% — провокация?

Москва, , 16:02 — REGNUM Жителям России не стоит ждать каких-либо ценовых колебаний на хлебном рынке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 февраля заявил президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон, комментируя информацию, распространённую сайтом «Комсомольская правда» о подорожании хлеба в РФ почти на 20%.

«С какого перепугу? — удивился Кацнельсон. — Я к этому отношусь как к грубой провокации, недостойной такой уважаемой газеты, как «Комсомольская правда». Впредь предлагаю ей, если они хотят узнать что-то про хлеб — цену ли или как он изготавливается, любые вопросы — обращаться в Российскую гильдию пекарей и кондитеров. Гражданам РФ не стоит ждать каких-либо колебаний на хлебном рынке, хотя если СМИ будут заниматься провокациями, то всё может быть. Хлеб — это не та субстанция, вокруг которой можно организовывать такие недобросовестные действия, а РФ — не страна третьего мира».

Напомним, что ранее сайт «Комсомольская правда» со ссылкой на главного экономиста ЗАО «Хлеб» в Тверской области Светлану Шилову сообщил, что за 2018 год цены на муку выросли на 65%.

«Прогноз на март этого года неутешительный — по сравнению с прошлым мартом пшеничная мука подорожает на 77%, а ржаная — на 86%, — рассказала Шилова. — Дорожают и другие составляющие хлеба, вырос НДС, повышены энерготарифы. В итоге рост себестоимости батона за 2018 год составил 21% и продолжается».

Отметим, что, хотя Шилова прогнозировала подорожание муки, а не уже готового хлеба на 20% и, более того, указывала на то, что «розничные сети объявили мораторий на рост цен социально значимых продуктов», многие СМИ, процитировавшие её, объявили именно о предстоящем 20-процентном повышении цены на хлеб.

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