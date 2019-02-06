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На реконструкцию Нурекской ГЭС в Таджикистане выделят $40 млн

Экономика

Финансирование проекта будет предоставлено на 20 лет

Душанбе, 6 февраля 2019, 15:20 — REGNUM  Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) предоставит Таджикистану $40 млн на покупку однофазных высоковольтных трансформаторов для Нурекской ГЭС, сообщает 6 февраля Asia-Plus со ссылкой на ЕФСР.

В фонде отметили, что финансирование проекта будет предоставлено на 20 лет, включая восемь лет льготного периода. Планируется, что замена трансформаторов позволит повысить безопасность и надежность работы электростанции.

Отметим, общая сумма полной реконструкции Нурекской ГЭС составляет $700 млн. Власти республики реализуют первую фазу модернизации, которая является для ЕФСР первым проектом в республике.

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