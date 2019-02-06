Костромская область хочет увеличить экспорт до 6,9 млн долларов

Кострома, , 15:14 — REGNUM Костромские власти хотят увеличить объемы регионального экспорта как минимум до 6,9 миллионов долларов США к 2024 году, сообщает пресс-служба губернатора области. В 2017 году экспорт в части агропромышленного комплекса составил 3 миллиона долларов США.

С 2015 года регион расширил географию поставок сельхозпродукции с 9 стран до 13, среди них Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Туркмения, Эстония, Киргизия, Литва, Австрия, Германия и Республика Молдова. Чаще всего область поставляет в страны:

солодовый экстракт,

кондитерские изделия,

шоколад,

овощи

икру.

За последние 4 года в регионе зафиксирован рост экспорта в страны бывших союзных республик и увеличение поставок осетровой икры в Китай, Гонконг и Японию.

Местные власти надеются увеличить объемы экспортируемой продукции «за счет модернизации и расширения производств; внедрения комплекса мер стимулирующего характера для действующих предприятий — экспортёров, а также расширение мер государственной поддержки».

ИА REGNUM напоминает, что Костромская область занимала второе место по экспорту огнетушителей и зарядов для них среди всех регионов России. С января по июль 2018 года на долю региона пришлось 24% российского экспорта огнетушителей.

За указанный период регион экспортировал огнетушители, составы и заряды для них общей стоимостью в 333 тысячи долларов США. Основными импортерами стали:

Беларусь — 94,5%;

Казахстан — 2,3%;

Азербайджан — 1,8%.

Регион также является лидером по экспорту ювелирных изделий: на долю области приходится 53% российского экспорта. Ювелирные изделия занимают 10% от общего объема костромского экспорта. Регион экспортировал изделия в 16 стран мира, на общую сумму в 20,9 миллионов долларов США.

Основными покупателями костромских ювелирных изделий стали: