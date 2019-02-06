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Инвестиции ЕС поддерживают национальные отрасли Индонезии — глава BKPM

Экономика

Европейские инвестиции поддерживают национальные отрасли

Джакарта, 6 февраля 2019, 16:19 — REGNUM  Европейский союз является четвертым по величине инвестиций партнером Индонезии. Об этом, как передает Antaranews, сообщил глава Инвестиционного координационного совета Индонезии (BKPM) Томас Лембонг.

«Мы приветствуем инвестиции европейских компаний в Индонезию, которые также поддерживают национальные отрасли. Европейские инвесторы обычно приносят с собой передовые технологии, которые также могут применяться в местной промышленности», — пояснил он.

В свою очередь, заместитель председателя европейской торговой палаты в Индонезии Корин Даниэль Тап заявила, что поддерживает усилия, предпринимаемые правительством Индонезии, для поощрения инноваций в технологическом секторе и обеспечения устойчивого роста экономики.

Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между ЕС и Индонезией в настоящее время находится на стадии переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года на совещании глав МИД Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Европейского союза в Брюсселе Индонезия выступила против дискриминационной политики Европы в отношении масличной пальмы.

Читайте ранее в этом сюжете: Министерское совещание представителей стран АСЕАН и ЕС прошло в Брюсселе

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Внешняя политика Индонезии
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