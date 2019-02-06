НДС для строительных компаний Таджикистана повысили до 18%

Душанбе, , 15:08 — REGNUM Для строительных компаний Таджикистана налог на добавленную стоимость (НДС) повысился с 5 до 18%, сообщает 6 февраля агентство «ТаджикТА» со ссылкой на министерство финансов республики.

В ведомстве отметили, что с 2014 года строительные компании облагались НДС по ставке 5%. С 2019 года льготный период будет закончен. Сниженная ставка НДС сохранится для частных образовательных учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля депутаты нижней палаты парламента Таджикистана приняли поправки к законопроекту, которые вводят плату за разрешение на строительство жилья и торговых точек в Душанбе.

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