Среда, 6 Февраля 2019 года
15:20:08 МСК

НДС для строительных компаний Таджикистана повысили до 18%

Экономика

Сниженная ставка НДС сохранится для частных образовательных учреждений

Душанбе, 6 февраля 2019, 15:08 — REGNUM  Для строительных компаний Таджикистана налог на добавленную стоимость (НДС) повысился с 5 до 18%, сообщает 6 февраля агентство «ТаджикТА» со ссылкой на министерство финансов республики.

В ведомстве отметили, что с 2014 года строительные компании облагались НДС по ставке 5%. С 2019 года льготный период будет закончен. Сниженная ставка НДС сохранится для частных образовательных учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля депутаты нижней палаты парламента Таджикистана приняли поправки к законопроекту, которые вводят плату за разрешение на строительство жилья и торговых точек в Душанбе.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Таджикистана одобрил плату за разрешение на строительство жилья

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Таджикистана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить