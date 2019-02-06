«Роснефть» зарядила российский рынок позитивом

Москва, , 14:53 — REGNUM 5 февраля индекс Мосбиржи продемонстрировал неплохой рост: он вырос с 2524 пунктов до 2547 пунктов. Одной из причин положительной динамики стал рост акций «Роснефти» на 4%, с 411,9 руб. до 428 руб. Повышенный интерес к акциям «Роснефти» был связан с повышением кредитного рейтинга компании агентством S&P до инвестиционного уровня со стабильным прогнозом — с «ВВ+» до «ВВВ-». Улучшение рейтинга связано с сокращением краткосрочного долга компании на 18%, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Анна Кокорева.

Второй причиной роста котировок стали новости из Венесуэлы. Латиноамериканская компания PDVSA снизила долговые обязательства перед «Роснефтью» с $3,1 млрд до $2,3 млрд. С момента начала политических волнений в Венесуэле и санкций в отношении PDVSA СМИ и инвесторы обеспокоены, что же будет с инвестициями российских компаний и как это повлияет на выплаты по долгам.

«Частичное погашение долга сняло напряжение с инвесторов. 6 февраля индекс и акции компании корректируются вниз, что вполне закономерно после активного роста», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, объём добычи жидких углеводородов предприятиями «Роснефти» в 2018 году составил 230,2 млн тонн (или 4,67 млн барр. в сутки), что на 2,1% превышает среднесуточный показатель 2017 года.

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