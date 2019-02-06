Песков назвал размер зарплат в пресс-службе Кремля

Москва, , 14:48 — REGNUM Заработные платы в пресс-службе Кремля начинаются от 50−60 тыс. рублей, заявил 6 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на форуме «Медиадень».

По его словам, в пресс-службе достаточно длинная карьерная лестница, стартовая позиция — специалист, после чего идет консультант, у которого несколько градаций. После этого сотрудника повышают до советника, который имеет несколько градаций.

«В общем, это очень длинная лестница. Скажу, что начинается зарплата где-то с 50−60 тыс. рублей», — отметил представитель Кремля, добавив, что кроме зарплаты также у сотрудников бывают премии и 13-е зарплаты в размере оклада.

Напомним, по данным Мосгорстата, в январе — ноябре 2018 года средняя заработная плата жителей Москвы превысила 80 тысяч рублей. Статистики отметили, что в сравнении с 2017 годом среднемесячные начисления в российской столице увеличились на 11,7%. Однако, по словам экспертов, реальная зарплата в Москве в пределах 50 тыс. рублей.

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