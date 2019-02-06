Сеул, , 18:27 — REGNUM В Южной Корее провели опрос на тему подготовки к выходу на пенсию, сообщает YTN.

Компания Hanwha Life Big Data провела опрос на тему подготовки к выходу на пенсию среди 300 человек (200 индивидуальных предпринимателей и 100 офисных работников) в возрасте от 20 до 40 лет. Согласно результатам опроса, среди индивидуальных предпринимателей 28,3% человек заранее не готовятся к выходу на пенсию, что в два раза выше, чем среди тех, кто работает в офисе (14,5%).

Кроме того, 28% тех, кто занимается предпринимательской деятельностью, отметили, что в повседневной жизни они больше обеспокоены системой здравоохранения, 27% — финансовым менеджментом, 24,5% — стрессом, 13% — совмещением работы и личной жизни, 7,5% — личными отношениями.

С другой стороны, 32% респондентов среди офисных сотрудников отметили, что больше всего обеспокоены финансовым менеджментом, 23% — здравоохранением, 19,5% — совмещением работы и личной жизни, 15,5% — стрессовыми ситуациями.

Финансовый менеджмент — это управление финансами компании, направленное на достижение стратегических и тактических целей функционирования данной компании на рынке.