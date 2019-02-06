США «выпишут» санкции: за отказ РФ и Ирана от долларов

Москва, , 14:43 — REGNUM Для Ирана и России возможность расчётов во внешней торговле — это их личное дело, удобно им, значит, рассчитываются в рублях и иранских реалах. Маловероятно, что это как-то скажется на устойчивости американского доллара США, даже сложно предположить, что США вообще хоть как-то прореагируют по данному поводу, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

Если две суверенные страны решили вести свою внешнеторговую деятельность с использованием своих национальных валют, то это дело их личное. Вопрос в другом, что именно будет применяться при определении рыночной или абсолютной стоимости при взаимных оценках внешнеторговых поставок и курсов их национальных валют.

«Со своей стороны, США, с учётом их явной неприязни к Ирану и не менее трепетном отношении к России, что-то, наверное, скажут с точки зрения осуждения наших взаимоотношений между странами. Это будет совершенно не удивительно, ведь РФ, КНР, КНДР и Исламская Республика Иран давно объявлены государственным департаментом США «осью зла» и главными стратегическими противниками на сегодняшний день. Ждать восторгов и поздравлений как минимум не стоит, а вот новую порцию санкций России, наверное, выпишут для профилактики геополитической дискуссии», — считает эксперт.

С учётом того факта, что Иран — давний геополитический партнёр России на Ближнем Востоке, этот шаг вполне закономерен. И Россия, и Иран, находятся под санкциями со стороны США, и движение двух стран в сторону обхода и минимизации ущерба от этих санкций со стороны Ирана и РФ, вполне соответствует здравому смыслу и единой геополитической линии.

«Сейчас не стоит браться оценивать экономическую составляющую этого мероприятия, назовём его «Операция Ы», но определённые трудности у этого движения будут и не обязательно внутренние. В наличие внешних воздействий в качестве ответа верится больше, и вполне ожидаемо они будут, но что на самом деле придумает Вашингтон, пока неясно», — полагает Блинов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля посол России в Иране Леван Джагарян заявил, что Российская Федерация и Исламская Республика Иран отказываются от использования доллара США при взаиморасчетах и переходят на национальные валюты.

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