Инвестор из Германии построит новый завод в Калужской области

Калуга, , 14:32 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве по размещению в индустриальном парке «Ворсино» предприятия по сборке и производству мобильных помещений контейнерного типа заключили 6 февраля в Калуге правительство Калужской области и немецкая компания «ЭЛА Контейнер Ру». Документ подписали губернатор области Анатолий Артамонов и руководитель компании Штефан Леопольд.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, продукция компании — это здания на базе блок-контейнеров площадью до 20 тысяч квадратных метров, где можно разместить офисы, отделения банков, склады, мастерские. Их также используют для временного проживания, организации медицинских кабинетов и стационаров, детских садов, образовательных центров. При этом эксплуатация возможна в любых климатических условиях.

По информации инвестора, вложения в реализацию проекта на первом этапе составят порядка шести миллионов евро. Начать строительство предприятия планируется в апреле 2019 года. Объемы производства будут зависеть от потребностей рынка, прежде всего, российского. В дальнейшем рассматривается возможность экспортных поставок.

По мнению губернатора Анатолия Артамонова, продукция нового завода будет востребована в Калужской области, особенно с учетом необходимости эффективного решения важных социальных задач, поставленных в национальных проектах.

Напомним, за последние годы Германия занимает ведущее место среди зарубежных государств в объеме иностранных инвестиций в экономику калужского региона. Свои проекты на территории области реализуют компании Volkswagen, Continental, Fuchs, STADA Arzneimittel AG, Grimme, Lemken, Big Dutchman и другие. С 2007 года немецкие компании инвестировали в развитие своих производств на территории Калужской области более 1,6 миллиарда евро, создали более 8 тысяч рабочих мест. Доля внешнеторгового оборота с Германией за 9 месяцев 2018 года составила 16,% от общего внешнеторгового товарооборота Калужской области.