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Ярославские власти пока не хотят возить мусор во Владимирскую область

Экономика

Проектов по сотрудничеству с соседним регионом в сфере обращения с ТКО нет

Ярославские власти пока не хотят возить мусор во Владимирскую область
Правительство Ярославской области

Ярославль, 6 февраля 2019, 14:29 — REGNUM  В правительстве Ярославской области прокомментировали заявление заместителя гендиректора ООО «Хартия» Александр Ордова о планах по сотрудничеству в сфере обращения с отходами между Владимирской, Московской и Ярославской областями. Как сообщало ранее ИА REGNUM, «Хартия» хочет построить во Владимирской области «экотехпарк» по переработке мусора. Ордов выразил надежду, что владимирские власти договорятся с ярославскими и подмосковными, и мусор туда будут возить из этих регионов.

В ярославском правительстве ничего не знают об этих планах.

На данный момент никаких проектов соглашений о сотрудничестве с Владимирской областью в сфере обращения с ТКО нет. Также отмечу, что согласно действующей в Ярославском регионе территориальной схеме Владимирская область отсутствует, — пояснил директор департамента охране окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков.

По словам Пенькова, такие проекты могут быть реализованы только после получения положительного заключения государственной экологической экспертизы. В Ярославском филиале «Хартии» также ничего не знают о заявлениях столичных коллег.

Как сообщил директор филиала ярославский ООО «Хартия» Виталий Шубин, вся деятельность регионального оператора в Ярославской области ведётся строго согласно террсхемы, утверждённой правительством Ярославской области.

Читайте ранее в этом сюжете: «Хартия» хочет возить ярославский мусор во Владимирскую область

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