Минтранс поддержал весовой аналог «Платона» со 10 млрд рублей дохода в год

Москва, , 14:20 — REGNUM Глава Минтранса Евгений Дитрих поддержал ужесточение требований к весо-габаритному контролю, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.

«Это, действительно, сегодня бич для автомобильных дорог. Вы как, собственно, представители людей в регионах чувствуете и знаете, что региональные дороги не так оперативно повышают свое качество и состояние, в том числе из-за того, что серьезно загружены тяжелыми грузовиками», — заявил Дитрих в Госдуме.

«Мы с вами видели и, там, КамАЗы огромные с нарощенными бортами, которые сегодня возят разные сыпучие грузы, что запрещено законом, это не только источник повышенного разрушения дорог, это и источник аварийности, дополнительный источник аварийности», — констатировал он.

«Мы ставили камеры, которые фиксировали такого рода нарушения, такой КамАЗ зимой, нагруженный до 90 тонн, остановить на дороге практически невозможно, это потенциальный убийца. Поэтому система весогабаритного контроля автоматического позволит эти вопросы снять и решить», — подчеркнул глава Минтранса.

Таким образом министр ответил на вопрос депутата Госдумы от КПРФ Веры Ганзя, которая спросила Дитриха:

«Как вы относитесь к проекту создания автоматизированной системы весо — габаритного контроля на федеральных дорогах, если учесть, что стоимость его порядка 234 млрд рублей, из них 121 млрд — это федеральные деньги, а оператор будет получать в год порядка 10 млрд рублей, в целом около 100 млрд, тем более, что есть такое предположение, что оператор может быть тем же самым, что и в системе «Платон»?».

Отметим, что оператор системы взимания платы с грузовиков «Платон» — «РТ-Инвест Транспортные Системы».