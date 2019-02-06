Иностранные инвесторы получили $8,03 млрд от четырех южнокорейских компаний

Сеул, , 18:38 — REGNUM Сумма дивидендов, полученных иностранными инвесторами от четырех крупнейших компаний Южной Кореи впервые превысила 9 трлн вон (~$8,03 млрд) в 2018 году, сообщает Chaebul.

По данным информационного интернет — портала Chaebul, общая сумма дивидендов таких компаний, как Samsung, Hyundai Motors, SK Group, LG в 2018 году составила 17,98 трлн вон (~$16,06 млрд). Известно, что общая сумма дивидендов четырех компаний увеличилась на 32,7% по сравнению с 2017 годом.

Впервые в истории, сумма дивидендов, полученные иностранными инвесторами превысила 9 трлн вон (~$8,03 млрд).

Дивиде́нд — часть прибыли акционерного общества или иного хозяйствующего субъекта, распределяемая между акционерами, участниками в соответствии с количеством и видом акций, долей, находящихся в их владении.