В ДФО индекс промпроизводства в 1,5 раза превысил средний по стране

Москва, , 14:12 — REGNUM Индекс промышленного производства на Дальнем Востоке в 2018 году составил 104,4%, что в полтора раза превышает средний по стране показатель. Об этом сообщил 6 февраля журналистам вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, говоря об итогах работы правительства по развитию макрорегионе за пять лет.

Он отметил, что такие темпы роста наблюдаются в макрорегионе несколько лет. Объем накопленных прямых инвестиций из-за рубежа достиг $32 млн, что составляет треть от всех прямых иностранных инвестиций последних лет.

Трутнев добавил, что за истекший период было принято 39 федеральных законов и 167 актов правительства, нацеленных на улучшения инвестиционного климата. Вместе с тем темпы роста экономики в ДФО полпреда в полной мере не удовлетворяют.

Даже для мировой экономики темп роста 4,4% — неплохой. Однако ранее президент РФ Владимир Путин поставил цель достичь показателя 6%, напомнил он и заверил, что работа в этом направлении будет продолжена.

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