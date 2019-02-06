В Казани летом этого года начнут прокладывать вторую ветку метро

Казань, , 14:09 — REGNUM Прокладка второй ветки казанского метро начнется к лету 2019 года. Об этом заявил глава АО «Казметрострой» Марат Рахимов.

В настоящее время ведутся подготовительные работы: в районе первого участка второй линии метрополитена от станции «Фучика» до станции «Сахарова» подводится электроэнергия.

«На днях привезем щит на площадку, из Москвы. Нужно будет выполнить небольшой ремонт его, подготовку, — цитирует Рахимова «Татар-информ». — Кольца на заводе готовятся, порядка 500 колец изготовлено. Нужно иметь достаточный запас, чтобы не стоять во время проходки, не терять скорость. Нужно 8 км, а готово всего 500 м».

Напомним, в настоящее время казанским метро пользуются 120 тыс. человек в сутки. Вторая ветка метро Казани предполагает строительство 12 станций. Первый участок протяженностью 5,4 км будет включать четыре станции: «Улица Академика Сахарова», «100-летие ТАССР», «10-й микрорайон», «Улица Юлиуса Фучика». Протяженность всей второй ветки составит около 20 км. В период с 2019 по 2021 год на строительство метро власти Татарии выделят 3 млрд рублей.

Читайте также: В День города и Республики в столице Татарии открылась новая станция метро

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пересадочная станция на вторую ветку — «Дубравная» — открылась 30 августа 2018 года. Строительство началось в 2014 году, в марте 2015 года стартовала проходка правого перегонного тоннеля «Дубравная» — «Проспект Победы». Левый перегонный тоннель был завершен весной 2016 года. Открытие станции неоднократно откладывалось: первоначально станцию планировали сдать до конца августа 2017 года, затем срок перенесли на начало 2018 года, потом на 9 мая и далее на 12 июня. На строительство участка метро от станции «Победа» до «Дубравной» было выделено 5,2 млрд рублей.

При этом АО «Казметрострой» неоднократно пытались признать банкротом. В январе арбитражный суд республики утвердил мировое соглашение между метростроителями Казани и ООО «Строительная компания «16 регион». «Казметрострой» предстоит по нему выплатить 12,670 млн рублей.

Читайте также: Казанский метростроитель выплатит 12,6 млн рублей по мировому соглашению