Пойдёт на пользу: об отказе России и Ирана от расчётов в долларах

Москва, , 14:06 — REGNUM И Россия, и Иран находятся под прессом западных санкций, при том, что объемы товарооборота между нашими странами постепенно возрастают. В этой ситуации вполне естественным выглядит стремление перевести часть расчетов по контрактам между российскими и иранскими компаниями в национальные валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

«Понятно, что полностью отказаться от долларов в расчетах пока не получится по целому ряду причин. Но снижение зависимости от американской валюты однозначно пойдет на пользу товарообороту между Россией и Ираном», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля посол России в Иране Леван Джагарян заявил, что Российская Федерация и Исламская Республика Иран отказываются от использования доллара США при взаиморасчетах и переходят на национальные валюты.

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