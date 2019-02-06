Цены на нефть: почему сократился Фонд национального благосостояния

Москва, , 13:58 — REGNUM Фонд национального благосостояния для того и создавался, чтобы когда есть возможность, пополнять его деньгами, а когда возникает необходимость, черпать из него средства. Именно поэтому динамика размеров Фонда национального благосостояния весьма неоднородная, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Сейчас же стоит учитывать еще и такой фактор, как снизившиеся цены на нефть. А именно за счет сверхдоходов от экспорта углеводородов по ценам, выше 40 долларов за баррель и формируются средства фонда.

«Из-за снижения стоимости энергоносителей приток валюты в фонд замедлился, в то время как необходимость периодического использования этих средств никуда не девалась. Ничего страшного в том, что объемы фонда сократились на 3,3%, нет», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минфина РФ, объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за январь 2019 года сократился на 3,3%.

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