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Депутат рассказал, почему в Севастополе «отмыли» деньги, а не стоки

Экономика

Вячеслав Аксёнов считает, что правительство города должно ответить за провал реконструкции КОС

Севастополь, 6 февраля 2019, 13:53 — REGNUM  В срыве дорогостоящего строительства канализационных очистных сооружений «Южные» в Севастополе виноват не только подрядчик, но и местное правительство, считает глава бюджетной комиссии в Законодательном собрании города-героя Вячеслав Аксёнов. Об этом депутат заявил журналистам 6 февраля.

«Контракт разорван, возможность очистить стоки, уходящие в море, на ближайшее время потеряна. Выделять новые деньги, когда не освоены уже выделенные — это противоречит всем нормам и принципам хозяйственной деятельности. Были допущены нарушения на этапе проведения всех процедур, связанных с принятием решения о выделении средств», — отметил депутат.

По его словам, с многочисленными нарушениями был проведён конкурс, заключен договор, а также перечислены деньги — более двух миллиардов рублей.

«Во всем этом участвовали две стороны — правительство, уполномоченные им лица и представители подрядчика», — добавил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Севастополя перечислило аванс на расчётный счёт подрядчика КОС «Южные» в ПАО «ОФК БАНК», который позже «лопнул». Специалисты отмечают, что деньги вряд ли удастся вернуть. Власти города в судебном порядке разорвали контракт с компанией «Биотехпрогресс» и теперь ищут нового подрядчика.

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