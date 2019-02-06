Артамонов: возмещение транспортных затрат — важная поддержка экспортеров

Калуга, , 13:49 — REGNUM О возможностях единственного в России мультимодального транспортно-логистического комплекса «Фрейт Вилладж» в калужском Ворсино рассказал 5 февраля в Туле в рамках совещания, которое провел министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, калужский губернатор Анатолий Артамонов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Калужской области.

По словам Артамонова, в комплексе «Фрейт Вилладж», который находится в Боровском районе Калужской области, созданы оптимальные условия для быстрой доставки продукции в Китай, Индию и другие страны «Шелкового пути». Данный проект ориентирован прежде всего на малый и средний бизнес и позволяет удешевить перевозки и сократить сроки доставки грузов, что является немаловажным в сфере поддержки экспорта и расширении рынка сбыта.

Губернатор Анатолий Артамонов акцентировал внимание на необходимости обязательной компенсации транспортировки грузов, подчеркнув, что возмещение транспортных затрат является наиболее эффективной мерой поддержки для экспортеров.

На совещании говорили о том, что развитие экспорта сельскохозяйственной продукции — одна из стратегических задач, которую поставил президент России Владимир Путин. К 2024 году экспорт в сфере агропромышленного комплекса планируется увеличить более чем в два раза. Кроме того, в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе страны предстоит создать высокопроизводительный экспортно-ориентированный сектор, развивающийся на основе современных технологий.

Речь также шла о возмещении капитальных затрат при строительстве предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, при техническом перевооружении отрасли, приобретении сельхозтехники в необходимом объеме и других мерах поддержки бизнеса.

Напомним, в работе сельскохозяйственного совещания в Туле приняли участие главы субъектов Центрального федерального округа, профильные региональные министры, руководители сельхозпредприятий, представители Росагролизинга и банковского сектора. Они обсудили пути и возможности наращивания экспортного потенциала регионов.