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Парламент Таджикистана одобрил плату за разрешение на строительство жилья

Экономика

6 февраля соответствующий законопроект поддержали депутаты нижней палаты парламента Таджикистана

Астана, 6 февраля 2019, 13:48 — REGNUM  Плата за разрешение на строительства жилья или торговых точек в Душанбе составит от 165 до 220 сомони (1148−1531 рублей) за кв. метр. Об этом говорится в поправках к закону «Об иных обязательных платежах в бюджет», сообщает 6 февраля издание Asia-Plus.

6 февраля соответствующий законопроект поддержали депутаты нижней палаты парламента республики. Проект закона представил министр экономического развития Таджикистана Неъматулло Хикматуллозода.

По его словам, строительные компании будут перечислять средства на специальный счет городских властей. От уплаты сбора будут освобождены бюджетные организации.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Душанбе в эксплуатацию было сдано 218 тыс. кв. метров жилья, что на 11,3% больше, чем в 2017 году. За год в Таджикистане в эксплуатацию ввели 1 млн кв. метров жилья.

Читайте ранее в этом сюжете: В Душанбе планируют ввести плату за разрешение на строительство жилья

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Строительство жилья
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