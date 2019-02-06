Среда, 6 Февраля 2019 года
14:17:36 МСК

В Южной Корее в 2018 г. вовремя не получили зарплату 350 тыс. человек — СМИ

Экономика

1,7% население не получило зарплату

Сеул, 6 февраля 2019, 14:17 — REGNUM  Количество людей в Южной Корее, которым вовремя не выдают заработную плату, с каждым годом увеличивается. Об этом сообщает YTN.

По данным телеканала, в 2018 году «жертвами» не добросовестных работодателей стали более 350 тыс. человек.

Отмечается, что сумма не выплаченных зарплат в стране по итогам года превысила 1,6 трлн вон (~$1,42 млрд).

Правительство Южной Кореи намерено усилить меры наказания для предприятий, которые вовремя не выплачивают заплаты своим сотрудникам.

Известно, что в США и Японии процент людей, которые вовремя не получили заработную плату варьируется от 0,2% до 0,6%, однако в Южной Корее данный показатель равен 1,7%.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нарушения в сфере выплат заработной платы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить