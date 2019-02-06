В Южной Корее в 2018 г. вовремя не получили зарплату 350 тыс. человек — СМИ

Сеул, , 14:17 — REGNUM Количество людей в Южной Корее, которым вовремя не выдают заработную плату, с каждым годом увеличивается. Об этом сообщает YTN.

По данным телеканала, в 2018 году «жертвами» не добросовестных работодателей стали более 350 тыс. человек.

Отмечается, что сумма не выплаченных зарплат в стране по итогам года превысила 1,6 трлн вон (~$1,42 млрд).

Правительство Южной Кореи намерено усилить меры наказания для предприятий, которые вовремя не выплачивают заплаты своим сотрудникам.

Известно, что в США и Японии процент людей, которые вовремя не получили заработную плату варьируется от 0,2% до 0,6%, однако в Южной Корее данный показатель равен 1,7%.