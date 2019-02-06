Не совсем корректно: решение ЦБ РФ об изменении логотипа

Москва, , 13:44 — REGNUM Вряд ли исчезновение языков у двуглавого орла на логотипе Банка России связано с опасностью утечки информации перед заседанием 8 февраля, на котором будет приниматься решение по процентной ставке. Вероятнее всего, это дизайнерские изыски художников, делавших новое оформление логотипа, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

«Возможно, кому-то высунутые языки кажутся не слишком эстетичными, хотя, вносить изменения в российский герб, имеющий в своей основе герб византийский, оба из которых существенно старше российского Центробанка, не совсем корректно», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России упростил изображение двуглавого орла на логотипе в малом размере. Новый фирменный стиль удобнее и современнее. Орлы лишились языков, клюв стал закрытым, а контуры перьев — сглаженными.

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