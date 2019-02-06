Лот на 353 млн: дело компании в Чувашии с офшорным учредителем

Чебоксары, , 13:38 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве ООО «Межрегиональный центр оптово-розничной торговли» («Межрегионторгцентр») планируется выставить на продажу имущество общества, начальная цена которого составляет почти 353 млн рублей. Это здания, магистральные сети и оборудование, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Определён порядок и условия реализации имущества. Лотом №1 планируется выставить на продажу объекты недвижимости и магистральные сети с оборудованием общей начальной ценой 352,7 млн рублей. В лот входят четыре нежилых здания, расположенные в Чебоксарах по улице Текстильщиков, 8 и находящиеся в залоге у ПАО «Банк «Санкт-Петербург» — начальная цена зданий составляет 338,8 млн рублей. Ещё одно жилое здания по данному адресу не является залоговым и также включено в лот.

Кроме того, в состав лота входят магистральные сети с оборудованием — всего более 30 наименований (в частности, водопроводы, газопровод, кабельные трассы, подземные кабели, ливневая и фекальные канализация, наружные теплосети, теплотрасса, трансформаторные подстанции, технологические мосты, электрическая линия наружного освещения).

Имущество планируется продать на открытых торгах в форме аукциона единым лотом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ООО («Межрегионторгцентр») решением Арбитражного суда Чувашии в ноябре 2017 года признано банкротом, открыта процедура конкурсного производства. Согласно данным ЕГРЮЛ, общество зарегистрировано в декабре 2002 года с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Доля в 24% принадлежит ЗАО «Эверест», 76% — зарегистрированной на Виргинских островах «Сэмплифай Вэлью лимитед». Основной вид деятельности компании — «подача напитков».

Что касается компании «Эверест», то согласно ЕГРЮЛ, она зарегистрирована в Чебоксарах в декабре 1998 года, держателем реестра акционеров является ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания». Считается, что компания управляет активами бизнесмена Николая Герасимова.