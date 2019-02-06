Среда, 6 Февраля 2019 года
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В Калужской области появится производство помещений контейнерного типа

Экономика

Строительство завода начнётся в апреле на территории индустриального парка «Ворсино»

с. Ворсино, Калужская область, 6 февраля 2019, 13:28 — REGNUM  Немецкая компания ELA Container планирует разместить в Калужской области сначала сборку, а затем производство мобильных помещений контейнерного типа. Соответствующее соглашение о сотрудничестве российское представительство компании подписало с правительством региона, сообщает 6 февраля пресс-служба Агентства регионального развития Калужской области.

Соглашение предусматривает строительство завода на территории индустриального парка «Ворсино». По словам гендиректора компании ELA Container GmbH Гюнтера Альберса, на первом этапе в реализацию проекта будет инвестировано €6 млн (около 450 млн рублей). Запуск предприятия позволит создать 30 новых рабочих мест.

«В апреле мы начинаем строительство. Производство будет состоять из нескольких линий. Объемы производства зависят от запросов рынка — 10 тысяч или 20 тысяч контейнеров», — сообщил Альберс.

ELA Container GmbH — производитель зданий на базе блок-контейнеров различных типов — офисных, жилых, складских помещений, госпиталей, вахтовых поселков и других.

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